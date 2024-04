O governo federal definiu o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o ano de 2024. Em março, o pagamento do benefício acontece entre os dias 17 e 30, informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), responsável pela gestão do programa.

Imposto de Renda 2024: Quem precisa declarar? Quem é isento? Qual o prazo para entregar declaração? Entenda

Imposto de Renda 2024: O que é declaração pré-preenchida? Como fazer? Quais as vantagens?

O dia em que o benefício estará disponível é definida de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do Bolsa Família. Dessa forma, os beneficiários com final 1 do NIS recebem o pagamento em 17 de abril. Nos dias úteis seguintes, os demais grupos vão recebendo o pagamento.

Os pagamentos são feitos durante os últimos dez dias úteis de cada mês, à exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Calendário de Abril do Bolsa Família 2024:

Final do NIS: 1 – 17 de abril

Final do NIS: 2 – 18 de abril

Final do NIS: 3 – 19 de abril

Final do NIS: 4 – 22 de abril

Final do NIS: 5 – 23 de abril

Final do NIS: 6 – 24 de abril

Final do NIS: 7 – 25 de abril

Final do NIS: 8 – 26 de abril

Final do NIS: 9 – 29 de abril

Final do NIS: 0 – 30 de abril

Quem tem direito a receber o Bolsa Família?

O governo ressalta que, para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês.

Como sacar o Bolsa Família sem cartão?

Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

Por o Globo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram