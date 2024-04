Três pessoas morreram e outra ficou ferida em uma avalanche que desceu uma montanha na tarde de segunda-feira (1º) em Riffelberg, perto da estação de esqui alpina suíça de Zermatt, disse a polícia.

Um porta-voz da polícia do cantão de Valais, no sul, não forneceu detalhes imediatos sobre as identidades das pessoas atingidas pela avalanche. Também não ficou claro se mais pessoas ainda poderiam estar desaparecidas, com a polícia dizendo em um breve comunicado que as operações de busca foram interrompidas na segunda-feira. O acesso à área, que tinha muita neve, era difícil, disse a polícia de Valais. A avalanche ocorreu pouco depois das 14h no horário local (9h, horário de Brasília), disse a polícia.

