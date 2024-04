Uma perseguição policial na manhã desta terça-feira (02) na BR-364, em Rio Branco, por pouco não termina em tragédia, após o condutor de um veículo perder o controle e colidir frontalmente contra um poste de energia elétrica. O incidente ocorreu durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com relatos de testemunhas, a viatura da PRF estava em busca do veículo suspeito desde a rodovia. Havia uma denuncia anônima de transporte de drogas ilícitas no porta-malas do veículo.

A situação culminou em perseguição quando o condutor se recusou a parar e empreendeu fuga pelas ruas da cidade.

Foi na Avenida Durval Camilo, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco, onde o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra o poste de energia elétrica. Apesar do impacto, o motorista sobreviveu e foi conduzido ao Pronto Socorro.

Após o acidente, equipes da PRF estão no local para coletar mais informações sobre o ocorrido. A Energisa foi acionada para desligar a energia do poste danificado, a fim de permitir a remoção do veículo e a continuação das investigações.

