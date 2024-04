Um homem que estava com um mandado de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira , 01, a ocorrência se deu na quadra 28, no bairro Cidade do Povo.

A Equipe Tática do 2° BPM estava realizando patrulhamento ostensivo e preventivo, buscando evitar possíveis crimes no bairro, quando avistou o autor, que estava sentado próximo a um lanche.

Foi feita a abordagem e a busca pessoal, onde nada de ilícito foi encontrado, porém, os militares já tinham conhecimento do mandado de prisão em desfavor do indivíduo, foi confirmado via COPOM.

Então, foi dada voz de prisão ao autor e feita a condução para a delegacia da segunda regional para procedimentos cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

