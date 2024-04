O governo do Acre realizou mais uma etapa da Conferência Acreana de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) nesta terça-feira, 2, no auditório da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), em Rio Branco. O evento é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) realizado por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), a Fundação de Amparo a Pesquisa do Acre (Fapac), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Fórum de Inovação e Desenvolvimento.

A programação foi aberta com a mensagem do coordenador de Programas e Projetos em Bioeconomia, Bruno Cesar Prosdócimo Nunes, que representou a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, do governo federal. Ele citou a importância dos subsídios criados a partir das conferências estaduais e das lives livres e temáticas “para formação da estratégia nacional da ciência, tecnologia e inovação”.

O secretário de Governo, Alysson Bestene, que representou o governador Gladson Cameli no evento, citou os esforços do Estado nas ações de consolidação do ecossistema de inovação. Ele agradeceu as parcerias e citou a importância da democratização do debate com a participação de todos os atores para o desenvolvimento do Acre. “O governador Gladson Cameli não tem medido esforços para ajudar nesse ambiente que visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse.

De acordo com o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o evento no Acre oportunizou a discussão e o planejamento de novos saltos em inovação. “É um marco para o Acre que, mesmo sendo referência na Região Norte, precisa ampliar este alcance. Através da Consulta Pública que abrimos, pessoas que fazem parte do ecossistema de inovação, contribuíram com este processo”, analisou.

A conferência foi aberta pela manhã e prosseguiu com a realização de painéis sobre Ciência, Tecnologia e Inovação para o desenvolvimento social (eixo 1); Inovação da Sociedade nas Empresas (eixo 2) e Financiamento e Organização da Pesquisa e da Inovação (eixo 3).

A promoção, expansão e consolidação da CT&I para o desenvolvimento social do estado foi tema da palestra realizada por Assurbanípal

Mesquita. Ele apresentou uma linha do tempo demonstrando os passos dados pelo governo na construção de estratégias para CT&I, e os desafios dos próximos anos. “O Parque Tecnológico é a nossa principal meta para os próximos anos, uma vez que incrementa a riqueza nas comunidades, por meio de parcerias envolvendo o poder público, a iniciativa privada e instituições geradoras de conhecimento”, acrescentou.

Jorge Freitas, gerente de projetos e planejamento do Sebrae-AC, debateu sobre Inovação da Sociedade e nas Empresas. Como se faz uma inovação que se sustente foi o tema central da palestra. No eixo 2, Freitas destacou as quatro hélices da inovação: governo, empresas inovadoras, comunidade e universidades locais.

Financiamento e Organização da Pesquisa e da Inovação foi o tema do terceiro eixo, que teve como palestrante o coordenador da Região Norte da Agência Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Kallil Maia. Ele destacou as ações estratégicas para a descentralização das operações do órgão em todo o Brasil.

As contribuições enviadas por meio da Consulta Pública aberta desde o dia 29 de fevereiro foram sistematizadas por técnicos da Fapac e amplamente debatidas sob a coordenação de Davilson Cunha. Durante a conferência foram apresentadas novas demandas e sugestões de aperfeiçoamento das políticas públicas de CT&I.

Fase nacional – As propostas de interesse do Estado serão inseridas em documento a ser aprovado pelo Conselho Estadual de Inovação, Tecnologia e Inovação, encaminhado para a etapa regional e, enfim, integrará o relatório nacional. A finalidade maior é compor propostas para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI 2024-2030) a ser desenvolvida pelo MCTI.

Com apoio da Secretaria de Estado de Comunicação, o evento foi transmitido ao vivo e está disponível no canal do YouTube do governo do Acre. Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), foi realizada uma exposição sobre robótica e realidade virtual no hall de entrada do evento.

Jairo Carioca – Agência de Notícias do Acre

Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

