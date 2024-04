APRF finalizou neste domingo, dia 31 de março, a Operação Semana Santa 2024. A Operação, que teve como objetivo promover a segurança viária no período de intenso deslocamento dos usuários das rodovias da região, direcionou o efetivo para o policiamento ostensivo preventivo nas rodovias federais do estado do Acre, para garantir a segurança e a livre mobilidade dos usuários das vias.

A Operação realizada pela PRF teve início no dia 28 de março e começou com ações educativas efetivadas no terminal rodoviário do município de Rio Branco, que atingiu grande número de pessoas, além de várias outras atuações estratégicas voltadas para a prevenção e fiscalização nos locais identificados como sendo mais críticos.

Confira aqui alguns dados apurados:

→ Pessoas fiscalizadas com abordagem: 396

→ Veículos fiscalizados com abordagem: 276

→ Testes de Alcoolemia realizados: 196

→ Autos de Infração com abordagem: 36

→ Autos de Infração por Alcoolemia (recusa/constatação): 4

→ Autos de Infração sem Cinto de Segurança: 10

→ Auto de Infração para Criança sem o DRC: 5

Foram registrados 5 acidentes durante todo o período do feriado, resultando em 5 vítimas com lesões leves e 1 vítima com lesões graves.

Por PRF

