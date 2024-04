No último sábado, 30 de março, um acidente chocante foi registrado na rodovia AC-405, deixando um motociclista em estado crítico. O homem, identificado como Adailton dos Santos, residente do bairro da Baixa, perdeu o controle de sua motocicleta, resultando em uma colisão violenta com um poste.

Testemunhas oculares relatam que Adailton estava pilotando sua moto quando saiu da pista, ocasionando o choque com o poste. O impacto foi tão severo que a moto ficou completamente destruída, evidenciando a gravidade do acidente.

O socorro chegou rapidamente, graças à pronta ação dos transeuntes que prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Adailton foi levado às pressas para o hospital em estado crítico, onde recebe os cuidados necessários.

Entretanto, informações adicionais revelam um cenário mais complexo por trás do acidente. Segundo o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-coronel Edvan Rogério, Adailton já havia se envolvido em outro acidente minutos antes, uma colisão entre duas motocicletas. Ao tentar fugir do local, ele acabou colidindo com o poste.

O comandante também destacou que foram observados sinais de que Adailton estava sob efeito de álcool no momento dos acidentes. Além das graves lesões, o motociclista também terá que responder pelas infrações cometidas, conforme apontado pelas autoridades.

