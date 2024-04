Um jovem identificado como Kleber estava participando de uma partida de futebol no último domingo na localidade de Porongaba, situada às margens do Rio Iaco. Durante o jogo, ele se sentiu mal e precisou ser retirado de campo por moradores e amigos, sendo transportado em uma rede até uma pequena embarcação que o levou para receber atendimento no pronto-socorro da cidade de Sena Madureira.

Até o fechamento desta matéria, não fomos informados sobre seu estado de saúde.

Por Pelegrino Sobrinho, colaborador do Acreonline.net

