Na manhã desta segunda-feira (1º) a população da cidade de Barro Preto, no sul da Bahia, ficou chocada com a notícia de que quatro jovens, sendo três homens e uma mulher, foram brutalmente executados em uma área rural do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Samyr Emanuel dos Santos Nunes, de 19 anos, Gustavo Silva Lima, de 17, John Lenon Ramos Santos, de 26 anos, e Jamylle Ramos Santos, de 24. A moça seria irmã de John Lenon e namorada de Samyr.

O quarteto estaria andando pelo município quando foi abordado por três homens, que estariam fortemente armados. Os criminosos arrastaram as vítimas para um matagal. Samyr, Gustavo, John e Jamylle foram torturados e assassinados com mais de 20 tiros.

Moradores desta região rural ainda informaram terem ouvidos os disparos, mas acreditavam que tratava-se de caçadores. Até o momento, as investigações iniciais apontam que a chacina tem ligação com o tráfico de drogas. No entanto, as vítimas não tinham passagem pela polícia. Ainda não há detalhes sobre a autoria do crime. O caso continuará sendo investigado.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Veja vídeo:

Fonte CM7

