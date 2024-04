Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira, 01, após roubarem um motorista de aplicativo, na via Verde(Br 364), no bairro Amapá. Um simulacro tipo pistola foi apreendido e o veículo recuperado.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° BPM estava realizando patrulhamento na via Verde (Br 364), quando nas proximidades de um motel visualizou um veículo VW Fox cor branca, as margens da via, numa ribanceira, com as portas abertas, o que chamou atenção dos policiais.

No deslocamento até o veículo foi informado na rede de rádio que um motorista de aplicativo tinha acabado de ser roubado na via Chico Mendes, de pronto a guarnição informou que estava com o carro mas, que os autores teriam se evadido à pé, momento em que já estava chegando outra guarnição com a vítima que acessou o localizador de seu celular que havia sido roubado e os autores foram encontrados dentro de um dos apartamentos do referido motel.

A vítima informou que tinha recebido uma chamada para corrida, feito por uma mulher, do bairro Ivete Vargas para UPA do segundo distrito porém, chegando ao ponto do início da chamada, estavam os dois autores que em dados momento anunciaram o roubo, a vítima ainda disse que sabia onde a senhora que fez a chamada estaria.

Então, a guarnição se dirigiu ao local e fez a abordagem de várias mulheres que estavam ingerindo bebida alcoólica na calçada da rua, foi solicitado a identidade de cada uma, onde se identificou a mulher que havia feito a chamada.

Todos receberam voz de prisão e foi feita a condução dos dois homens e da mulher juntamente com a vítima, o carro e a arma tipo de fogo para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as providências legais.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

