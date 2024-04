Esse sábado foi um dia diferente para os policiais que estavam de serviço na base comunitária do Igarapé Preto. Isso porque os policiais receberam um convite diferente: fazer uma surpresa para um garotinho que estava aniversariando e pediu a seus pais que fizessem uma festa com o tema polícia militar.

O pai do pequeno Kalebe Corrêa, morador do bairro Deracre, pediu então que a guarnição fosse à festa e fizesse uma surpresa ao aniversariante. Ao chegarem os polícias foram recebidos com euforia pelo pequeno, que estava vestido como policial, e aproveitou para tirar muitas fotos com a guarnição.

Por 6°BPM

