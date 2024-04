No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC), em Cruzeiro do Sul, após receber informações sobre a presença de um foragido do Estado do Pará na região, agiu rápido e prendeu um indivíduo, identificado como C. G da F, um garimpeiro de 33 anos, mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

As investigações revelaram que o foragido estava envolvido em um caso grave de Violência Doméstica ocorrido em Itaituba, Pará. No referido incidente, ele é acusado de agredir fisicamente sua companheira e uma amiga dela, chegando ao extremo de arrancar cabelos das vítimas. As agressões ocorreram após o término do relacionamento amoroso, o que teria sido o estopim para a violência.

A prisão de C. G da F foi efetuada na residência de sua mãe, na região Agrovila II, zona rural de Cruzeiro do Sul, onde ele se encontrava no momento da abordagem policial. O suspeito passou pela audiência de custódia e sua prisão foi permanecida.

A ação da PCAC destaca-se como um importante passo no combate à violência doméstica e na busca pela justiça para as vítimas de tais atrocidades. O caso ressalta a importância da colaboração entre as instituições policiais de diferentes estados para garantir a segurança e proteção das vítimas de crimes dessa natureza.

Assessoria/ PCA

