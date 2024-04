O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa que na manhã deste domingo, 31, houve um desentendimento entre presos do pavilhão “A”, da Unidade de regime provisório do Complexo Prisional de Rio Branco, durante o banho de sol, que terminou em conflito.

Policiais penais interromperam a briga e providenciaram socorro aos detentos que ficaram machucados, os quais foram levados para receber atendimento médico no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Os envolvidos deverão responder pelo ocorrido.

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC

Por Agência de Notícias do Acre

