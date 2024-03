O governo brasileiro deu início na última terça-feira (26) à distribuição dos fundos do Programa Pé-de-Meia, uma nova política voltada aos beneficiários do Programa Bolsa Família. Esses pagamentos são efetuados exclusivamente pelo aplicativo Caixa Tem, pertencente à Caixa Econômica Federal.

O intuito do Programa Pé-de-Meia é impulsionar a educação entre os jovens em condições de vulnerabilidade, provendo apoio financeiro com o objetivo de incentivar a persistência educacional no ensino médio e na modalidade de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Como liberar o saldo do Pé-de-Meia no Caixa Tem

Os valores são transferidos diretamente para as contas poupança sociais digitais, criadas automaticamente pela Caixa Econômica Federal para os estudantes qualificados, acessíveis pelo aplicativo Caixa Tem. Dessa forma, não há necessidade de abrir uma conta; é preciso apenas ativá-la.

O cronograma de pagamentos segue a ordem do mês de nascimento dos beneficiados, garantindo uma distribuição eficaz dos recursos. Veja o calendário:

26 de março: beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro;

27 de março: beneficiários nascidos em março e abril;

28 de março: beneficiários nascidos em maio e junho;

1º de abril: beneficiários nascidos em julho e agosto;

2 de abril: beneficiários nascidos em setembro e outubro;

3 de abril: beneficiários nascidos em novembro e dezembro.

O procedimento é desenhado para ser simples e direto, permitindo que os estudantes gerenciem os fundos conforme suas necessidades, seja para efetuar pagamentos, transferências ou saques. Contas de estudantes maiores de idade são ativadas automaticamente. Para menores de 18 anos, a autorização de um responsável legal é necessária, podendo ser concedida pelo app ou em uma agência da Caixa.

É importante estar atento, pois o processo de autorização varia conforme o tipo de responsável. Mães podem autorizar diretamente pelo app Caixa Tem. Pais precisam enviar uma foto do RG do aluno menor. Outros responsáveis legais, como tios ou avós, devem proceder à autorização somente nas agências da Caixa.

O Programa Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem

Como uma medida do governo federal para assegurar a continuidade dos estudos entre alunos do ensino médio público e da EJA, o Programa Pé-de-Meia propõe um auxílio financeiro que pode chegar a R$ 9.200 ao longo de três anos. Este incentivo pretende estimular a inscrição, a assiduidade escolar, a aprovação anual e a participação em avaliações nacionais, como o ENEM.

O programa é aberto a estudantes de 14 a 24 anos que estejam matriculados no ensino médio ou na EJA e façam parte de famílias beneficiárias do Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada (BPC), cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). O foco é dar suporte a esses jovens em situação de vulnerabilidade social, motivando-os a prosseguir com os estudos até o ensino superior.

Os benefícios fornecidos pelo Programa Pé-de-Meia via app Caixa Tem são distribuídos da seguinte maneira:

Incentivo à Inscrição: Um pagamento único de R$200 no começo do auxílio financeiro.

Pagamento Mensal: R$200 mensais de abril a dezembro, totalizando R$1.800 anualmente.

Bônus por Aprovação: R$1.000 ao término de cada ano letivo, condicionado à aprovação do aluno, creditados em uma conta poupança.

Incentivo ao ENEM: Uma bonificação de R$200 pela participação no ENEM.

Assim, esses pagamentos através do Caixa Tem somam o total de R$9.200 ao longo de três anos, indicando que o valor não é liberado de uma só vez, mas sim através de várias transferências mensais que alcançam o montante especificado, visando fomentar a conclusão dos estudos pelos beneficiários.

Além de representar um investimento significativo na formação educacional dos jovens brasileiros em condição de vulnerabilidade, o programa também promove a inclusão financeira e o acesso à tecnologia através do uso do Caixa Tem.

Avatar de Jeferson CarvalhoPor Jeferson

