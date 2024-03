Mais um acidente de trânsito foi registrado na tarde do último sábado (30) em Rio Branco. Desta vez, ocorreu na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro do Segundo Distrito da cidade. Segundo informações, o motociclista estava vindo pela lateral da avenida e não percebeu um carro que estava estacionado à sua frente. Sem ter como frear a tempo, acabou colidindo com o veículo.

A vítima ficou com escoriações pelo corpo e foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

