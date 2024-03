A Feira Delas com Elas, organizada pela A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), encerrou as ações relativas ao Mês da Mulher no último sábado, 30, no Museu dos Povos Acreanos (MPA). Foi uma tarde de muita música, arte e diversão, além da comercialização das peças das artesãs acreanas.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, destaca a valorização do trabalho das empreendedoras e a qualidade dos produtos apresentados ao público. “É uma grande satisfação proporcionarmos essa oportunidade de mostrar a arte dessas mulheres tão talentosas nesse espaço maravilhoso do Museu dos Povos Acreanos”, enfatiza Kinpara.

Várias cantoras também participaram do evento, tornando o ambiente mais acolhedor aos visitantes.



Cultura indígena também é valorizada na Feira Delas com Elas no Museu dos Povos Acreanos. Foto: Lucas Dutra/FEM

A artesã Tainá Maia agradeceu o apoio do governo do Acre para a concretização da feira. “Fazer a Feira Delas para Elas é muito importante para fazer circular essa economia criativa e solidária feminina. Somos gratas pela oportunidade”.



A organizadora do evento, Laís Albuquerque, esclarece que a feira é uma iniciativa de fomento à cultura e de ampliar os espaços para as mulheres artesãs e empreendedoras. “Estamos muito feliz hoje em receber esse público no MPA. Sabemos das dificuldades enfrentadas, por isso esse resultado é inspirador”, conclui Laís.

Por Alessandra Machado- Agência de Notícias do Acre

Foto: Lucas Dutra/FEM

