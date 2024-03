Filmagem mostra Wellington Rosas, 39, usando carrinho de mão para levar corpo de Raysa dentro de caixa de papelão, segundo polícia. Homem diz ter deixado jovem em cratera e pago R$ 10 para andarilho queimar cadáver. Pai alega ter matado filha após discussão.

Um pai foi preso em flagrante nesta terça-feira (26) pela polícia por suspeita de esganar filha, transportar o corpo numa caixa de papelão, mandar queimá-lo e escondê-lo num buraco perto da Avenida 23 de Maio, no Centro de São Paulo.

Um dia antes de ser detido, na segunda-feira (25), Wellington da Silva Rosas, de 39 anos, aparece num vídeo gravado por câmera de segurança deixando o apartamento onde mora na Bela Vista, região central(veja vídeo acima).

Clique aqui para se inscrever no canal do g1 SP no WhatsApp

Nas imagens, que estão com a investigação, é possível vê-lo usando um carrinho de mão para carregar uma caixa de papelão até um elevador. Dentro dela estava o corpo de Rayssa Santos da Silva Rosas, 18 anos, segundo o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Civil, o pai matou a filha no domingo (24), quando ela foi visitá-lo. Rayssa morava com a mãe, em outra residência no Centro. Seus pais são separados. Em seu interrogatório, Wellington confessou o crime alegando que havia discutido com a jovem por causa dessa separação. Ele disse que a garota ficou do lado da mulher, o que o irritou.

“Estavam bebendo juntos e surgiu uma discussão por conta da separação dos pais. A mãe de Rayssa estava separada do seu pai, Wellington, há alguns meses”, disse nesta quarta-feira (27) ao g1 a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP. “Disse que foi pra cima da filha porque ela havia ficado ao lado da mãe na separação”.

Por Kleber Tomaz, William Santos, g1 SP e TV Globo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram