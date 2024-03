Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um homem já de idade sendo espancado no município de Formoso do Araguaia, no estado do Tocantins. O proprietário das galinhas desferiu vários golpes na vítima por ela ter ido até sua residência, localizada na zona rural da cidade, e ter levado suas galinhas e um galo, este último avaliado em 1500 reais.

Por AcreOnline.net

