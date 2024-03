No último domingo , um flutuante que funcionava como restaurante em cima de uma balsa flutuante naufragou no município de Raposa, região metropolitana de São Luís, no Maranhão.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) foi acionado por volta das 16h30 para atender a ocorrência. Algumas pessoas caíram na água, mas foram resgatadas por moradores da área e embarcações turísticas. Vídeos nas redes sociais mostram o momento do resgate. Felizmente, não houve feridos.

As equipes do Centro Tático Aéreo (CTA) e do Batalhão de Bombeiros Marítimo (BBMar) prestaram apoio, e a Capitania dos Portos deve investigar as causas do acidente.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

