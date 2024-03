Militares do 6° Batalhão de Polícia Militar apreenderam quatro armas de fogo artesanais e entorpecentes na sexta-feira, 29, em ramal localizado em Cruzeiro do Sul.

Os policiais foram acionados para atender a ocorrência no Ramal do Belo Monte, juntamente com equipe da ROTAM. Chegando ao endereço um indivíduo avistou as viaturas e anunciou a presença dos policiais e as pessoas empreenderam fuga.

Foi realizado um acompanhamento dos suspeitos em direção à uma região de mata fechada. No percurso as pessoas abandonaram 30 trouxas de substância entorpecentes aparentando ser pasta base de cocaína (merla), três garronchas e dois aparelhos celulares. No local foram encontrados três “mudas” de maconha e um rifle de pressão modificado para munição calibre 22.

Os militares apreenderam todo o material ilícito e entregaram na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram