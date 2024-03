Pela primeira vez na história, nosso planeta está à beira de um ajuste único: subtrair um segundo da nossa cronometragem. Esse ajuste, embora pareça pequeno, mostra um fenômeno significativo – a rotação da Terra está acelerando. Cientistas observaram que a Terra não precisa mais de um total de 24 horas para completar uma rotação. Essa revelação não é imediata, mas espera-se que se manifeste em breve.

O conceito de manipulação do tempo é familiar, especialmente com a prática do horário de verão. Esse ajuste, em muitos países, visa otimizar o uso da luz natural do dia, em contraste com a natureza inesperada de remover um segundo. Isso significaria que o último minuto antes da meia-noite contaria apenas 59 segundos, apagando efetivamente o momento das 23:59:59 de nossos relógios, um conceito que desafia o entendimento convencional do tempo.

O tempo, um aspecto integral da vida diária, influencia não apenas as rotinas pessoais, mas também as tecnologias globais e os mercados financeiros. Dada a velocidade de rotação inconsistente da Terra, ajustar o segundo pode ser necessário para realinhamento.

“Esta é uma situação sem precedentes e importante”, afirma Duncan Agnew, geofísico do Scripps Institution of Oceanography da Universidade da Califórnia, em San Diego. Ele tranquiliza, no entanto, que esse ajuste não é catastrófico, mas notável, marcando um período extraordinário na história da Terra.

Patrizia Tavella do Departamento de Tempo do Bureau Internacional de Pesos e Medidas enfatiza a novidade desta situação. A introdução de um segundo intercalar negativo é um território inexplorado, com suas possíveis consequências ainda a serem compreendidas. Tavella defende um esforço coletivo entre especialistas para avaliar a probabilidade e as implicações da eliminação deste segundo, sobretudo em sistemas informáticos.

Historicamente, a cronometragem era sincronizada com a rotação da Terra. Este alinhamento mudou na década de 1950, quando a comunidade global começou a se desvincular desta medição natural.

Por Lucas Rabello/Misterios do Mundo

