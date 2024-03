Neste sábado (30), um trágico acontecimento ocorreu na cidade de Feijó, interior do Acre. O corpo de Wilker do Nascimento Araújo, de 32 anos, foi descoberto em uma área de mata no bairro Conquista, apresentando sinais de extrema violência.

De acordo com informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), populares avistaram o corpo por volta das 7 horas da manhã e imediatamente acionaram a Polícia Militar (PM-AC). Ao chegar ao local indicado, a guarnição encontrou Wilker com as mãos amarradas para trás com uma corda e um corte profundo no pescoço, sugerindo um possível degolamento.

A perícia técnica foi realizada no local e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul para os exames cadavéricos necessários. As autoridades locais estão investigando o caso para esclarecer os detalhes e identificar os responsáveis por esse ato brutal.

O ocorrido gerou consternação na comunidade, que clama por justiça e segurança nas áreas rurais e urbanas do município. A família e amigos de Wilker estão em choque diante dessa tragédia e aguardam por respostas das autoridades competentes.

