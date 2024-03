O corpo da criança foi encontrado por um pedreiro, quando o profissional chegava para trabalhar em uma obra

Kevelin Sofia Campos Pereira, 10, foi encontrada morta, na manhã deste sábado (30), após sair para comprar refrigerante. O crime ocorreu em Campinas, interior de São Paulo. A menina saiu cerca de 24 horas antes e desapareceu. Criminoso ainda não foi identificado.

Segundo a mãe da criança que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) de desaparecimento, ainda na noite dessa sexta-feira (29), ela deu seu cartão de crédito para a filha ir comprar um refrigerante. A transação foi feita em cerca de um minuto, em uma venda do mesmo bairro onde a criança morava, mas ela não chegou em casa.

Uma câmera de monitoramento registrou a menina usando o cartão da mãe para comprar a bebida. Ela sai do estabelecimento às 11h12. O corpo da criança foi encontrado por um pedreiro, quando o profissional chegava para trabalhar em uma obra. O local também fica no mesmo bairro onde a menina morava com a mãe. O cartão de crédito usado pela criança não foi encontrado com a garota.

As circunstâncias e a causa da morte devem ser investigadas pela Polícia Civil de Campinas.

Fonte: D24am.

