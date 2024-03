O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente dados que mostram um aumento significativo nos casamentos homoafetivos no estado do Acre. Segundo os dados, houve um crescimento de 70% em comparação com o ano anterior, refletindo uma mudança nos padrões de casamento na região.

Dos 22 municípios do Acre, sete deles registraram casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Ao todo, o estado teve 4.580 registros de casamentos, sendo 19 deles entre casais homoafetivos. Esse número representa um avanço importante em relação aos 11 casamentos registrados no ano anterior. Dentre esses, 11 foram entre homens e oito entre mulheres.

Os municípios acreanos que entraram na estatística foram Acrelândia (1 casamento), Brasiléia (1), Cruzeiro do Sul (2), Mâncio Lima (1), Plácido de Castro (1), Rio Branco (11) e Senador Guiomard (2).

A nível nacional, os dados do IBGE mostram que houve um aumento de 20% nos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, enquanto as uniões heterossexuais tiveram um crescimento mais modesto de apenas 4%. Esses números indicam uma tendência de mudança nos padrões de casamento em todo o Brasil, com uma maior aceitação e reconhecimento das uniões homoafetivas.

Esse crescimento expressivo dos casamentos homoafetivos no Acre e a tendência nacional refletem a evolução da sociedade brasileira em direção a uma maior diversidade e inclusão nos relacionamentos conjugais.

