Uma arma de fogo, dois simulacros (réplica de arma de fogo) e uma granada são apreendidas em duas ocorrências diferentes no final da tarde da última sexta-feira, 29, no segundo distrito da capital.

A primeira ocorrência se deu no ramal Chico Sobrinho, no bairro Belo Jardim I, onde a equipe Tática do 2° Batalhão realizava patrulhamento preventivo e ostensivo foi abordada por um denunciante, que afirmou ter havido um roubo na noite de quinta-feira, 28 quando dois indivíduos entraram em uma residência e realizaram um roubo e que os envolvidos disseram que retornariam.

O denunciante afirmou ter visto dois homens transitando pelo local, sendo que não são moradores, de posse das características dos suspeitos, os militares intensificaram o patrulhamento e lograram êxito ao avistar uma dupla com as mesmas características, quando os suspeitos avistaram a viatura, um deles largou uma arma e ambos empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, a equipe foi até o local que a arma havia sido deixada, a arma foi encontrada juntamente com uma granada e um simulacro de pistola.

SEGUNDA OCORRÊNCIA

A segunda ocorrência foi na rua paralela 1, no bairro Santa Helena, onde dois autores já haviam feito dois roubos durante o dia, as vítimas repassaram as características dos autores, logo que as guarnições que estavam no local tomaram conhecimento de que o celular rouba poderia ser rastreado, foi feita uma varredura e além do celular ter sido encontrado, também foram encontrados os autores que após revista receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla). A primeira arma foi entregue na delegacia da segunda regional, para que sejam tomadas as providências legais.

2° Batalhão de Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram