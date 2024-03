Na noite desta sexta-feira Santa (29), um acidente aconteceu no conjunto Mascarenhas de Morais, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco, quando uma adolescente de apenas 12 anos foi vítima de um atropelamento. O incidente ocorreu por volta das 20h, na rua Rio de Janeiro, enquanto a jovem tentava atravessar a via.

De acordo com relatos de testemunhas, a menina estava nas proximidades de uma farmácia quando decidiu utilizar a faixa de pedestres para atravessar a rua. No entanto, um motorista não identificado, que conduzia um veículo do modelo Fiat/Palio, de cor cinza, ignorou o sinal vermelho, o condutor avançou e colidiu com a adolescente.

O impacto do acidente lançou a jovem a uma distância estimada em cerca de 3 metros, resultando em um choque violento contra o asfalto que a deixou inconsciente. Mais alarmante, o condutor responsável pelo atropelamento tentou empreender fuga, porém, a ação foi impedida pelos moradores locais, que conseguiram interceptar o veículo e remover a chave, lançando-a além do muro de uma escola pública nas proximidades.



Diante da situação de emergência, populares prestaram socorro à vítima e acionaram imediatamente os serviços de emergência e as autoridades competentes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi despachada para o local, enviando uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros à adolescente. Após receber os cuidados necessários, a jovem foi conduzida ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi relatado como estável.

Para conduzir as investigações e os procedimentos de perícia, policiais militares do Batalhão de Trânsito compareceram ao local do acidente, isolando a área afetada e coletando evidências pertinentes ao caso.

Por: Alexandre Lima – Oaltoacre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram