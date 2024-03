Uma guarnição do Grupamento de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, apreendeu uma arma de fogo, munições e entorpecentes, na manhã de quinta-feira, 28, no bairro Bahia Nova.

A guarnição prendeu dois lados envolvidos e apreendeu uma arma de fogo (Pistola PT 100 calibre .40 com a numeração raspada) e doze munições intactas do mesmo calibre. Com a dupla foram encontradas ainda munições de variados calibres, além de uma sacola com entorpecentes aparentando ser maconha, pesando aproximadamente 154 gramas.

Os policiais militares encaminharam os envolvidos o armamento, munições e entorpecentes à delegacia de flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

ASCOM DA PM

