Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito que ocorreu na tarde da última quinta-feira (28) em Rio Branco, na rotatória do mercado localizado na Avenida Ceará, no bairro Doka Furtado.

De acordo com as informações repassadas, um dos veículos tentou realizar uma manobra na rotatória do mercado da Nova Estação e colidiu com o outro que vinha em sentido contrário. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro para receber atendimento mais preciso.

Por AcreOnline.net

