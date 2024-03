O governo do Acre anuncia a aquisição de uma nova solução de segurança cibernética, como parte integrante do programa de governo digital. Coordenado pela Diretoria de Modernização e Desenvolvimento Institucional (Dirmod) da Secretaria de Estado de Administração (Sead), o investimento está alinhado com as diretrizes e políticas que visam fortalecer a segurança digital do Estado.

A evolução da rede corporativa, com a implementação avançada da segurança cibernética, ocorre desde a quinta-feira, 28, e segue até o domingo, 31. Esta etapa faz parte do planejamento estratégico de investimentos e modernização da infraestrutura tecnológica do Estado, demonstrando o compromisso contínuo com a segurança e eficiência dos serviços digitais oferecidos à população.

De acordo com Márcio Barros, diretor de modernização da Sead, “o planejamento de investimentos e a evolução da infraestrutura tecnológica do Estado são guiados por estudos técnicos e análises contínuas. O objetivo é manter a atualização do parque tecnológico e das soluções corporativas, garantindo uma infraestrutura robusta e segura.”

A decisão de reforçar a segurança cibernética vem em um momento crucial, considerando o aumento dos ataques cibernéticos em todo o mundo. Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT), o Brasil subiu 53 posições no ranking mundial de cibersegurança, passando do 71º para o 18º lugar. Entretanto, o país ainda é considerado o 2º mais vulnerável aos ataques cibernéticos, de acordo com a Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética (SSIC) do governo federal.

Para enfrentar esses desafios, Paulo Roberto Correia, secretário de administração, ressaltou que “a gestão reconhece a importância da adoção de soluções de segurança avançadas. A nova solução não apenas ampliará a identificação e detecção de ações suspeitas, mas também aprimorará as políticas de segurança, elevando o nível de proteção dos dados armazenados e em trânsito na rede.”

Entre os benefícios esperados com a implementação da solução de segurança estão:

– Proteção dos portais institucionais contra ataques de “pichação virtual”;

– Defesa dos e-mails contra ataques de malware;

– Melhor gerenciamento do link de internet corporativo para garantir uma conexão mais estável;

– Maior controle de tráfego de rede para mitigar incidentes internos e externos;

– Proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS);

– Garantia de disponibilidade, funcionalidade e segurança dos serviços institucionais.

Além disso, a solução auxiliará na conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), protegendo os dados e prevenindo vazamentos.

