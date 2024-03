Hoje,29, mais um acidente de trânsito ocorreu no município de Sena Madureira, desta vez no bairro do Bosque, próximo ao CSU. Segundo informações, o condutor da motocicleta estava com sua esposa na garupa quando um carro atravessou a rua do Bosque e colidiu com eles. O condutor da motocicleta foi identificado como João Paulo.

Ele e sua esposa ficaram com escoriações pelo corpo. O SAMU foi acionado para prestar socorro e encaminhou as vítimas ao hospital local da cidade.

Por AcreOnline.net

