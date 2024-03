O governador Gladson Cameli participou, na tarde desta terça-feira, 26, do evento Mulheres em Ação, que tem como objetivo difundir conhecimentos entre as participantes, acerca do papel e importância da mulher na sociedade e no serviço público, sobretudo, na segurança pública. Organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Acre, Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), o encontro de conhecimento ocorreu no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, em Rio Branco.



“Não tenho dúvidas da relevância de uma iniciativa como essa, ainda mais no mês que homenageia as mulheres: março. Todas vocês colaboram com um dos setores mais delicados da nossa sociedade, que é a segurança pública. Proporcionar essa troca de conhecimentos é fundamental para valorizar o trabalho de todas as mulheres no estado do Acre”, frisou o governador Gladson Cameli.



A ação é simbólica, realizada em homenagem ao Mês da Mulher, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, no dia 8.

“Esse é o nosso primeiro evento como forma de homenagear as mulheres. Buscamos reunir todas aquelas que trabalham nas instituições de segurança, uma ideia que surgiu numa roda de conversas, e que pretendemos realizar novamente em outras oportunidades”, disse uma das idealizadoras do evento, a superintende da PRF, Liege Vieira.



Durante a solenidade, houve também o reconhecimento de acreanas que contribuíram para o avanço na igualdade de gênero no estado, ocasião em que receberam a condecoração das mãos do governador e da superintendente da PRF.

Por Vitor Hugo Calixto- Agência de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

