Após 7 dias do naufrágio de uma embarcação próximo ao seringal Baturité no Rio Iaco, na região de Sena Madureira, ela foi resgatada por moradores do fundo do rio.

Segundo o proprietário, a embarcação será reformada e voltará a realizar suas viagens rotineiras para as cabeceiras do rio.

Por Pelegrino Sobrinho, colaborador do AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram