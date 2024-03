Com a intensificação dos serviços de tapa-buracos e recapeamento das vias públicas em vários bairros da cidade, a Prefeitura de Rio Branco vem ampliando a capacidade de produção de asfalto na capital.

Segundo o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), José Assis Benvindo, atualmente, a usina de asfalto vem trabalhando com a produção de 250 toneladas/dia. No entanto, essa capacidade, segundo Assis, é somente para atender as frentes de serviço da própria empresa.



Com a chegada das outras 10 empresas contratadas pela prefeitura para alavancar, ainda mais, o Programa Asfalta Rio Branco, a usina de asfalto vai ampliar a produção de massa asfáltica de 250 para até 1.600 toneladas/dia.

“Vocês estão vendo como é a complexidade aqui dentro da nossa usina. Hoje temos duas usinas, uma nova e essa antiga que está funcionando agora. Nossos tanques de armazenamento, que hoje nós temos em torno de seis, o nosso prefeito mandou mais que dobrar essa quantia. Nós temos um poder de armazenamento de 600 toneladas de material. Hoje o prefeito quer 1.600 toneladas, então vai mais que dobrar”, explicou Benvindo.



A logística de produção de asfalto na usina, segundo o diretor, implica nas longas distâncias, desde a compra até chegada dos insumos. Com a construção de mais 4 tanques de armazenamento e o funcionamento pleno da nova usina, não vai faltar asfalto para o programa de asfaltamento em todos os bairros da capital. Somente a Emurb trabalha diariamente com 16 frentes de serviços em todas as regionais da cidade.

“Hoje estamos na região do Bela Vista, já fizemos algumas ruas mais acima. A Joana Ferreira, que tem um recapeamento nela toda. Hoje, estamos com o serviço de tapa-buracos, que tem um recapeamento nessa rua e vamos continuar aqui por mais uma semana para deixar tudo ok. O bairro todo bem recapeado, bem feito, é melhoria para a população. Terminando aqui, já tem outras equipes também, em outros bairros, fazendo o serviço. A prefeitura está em vários locais ao mesmo tempo. E terminando aqui, a gente já vai partir para outro bairro”, destacou o encarregado da obra, Manoel Jovino.

Por Salomão Matos/Assecom

