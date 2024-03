Na manhã desta segunda-feira, 25, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, efetuou a prisão de um indivíduo com histórico de tráfico de drogas, que havia sido detido anteriormente com 21 quilos de entorpecentes.

O suspeito, que estava utilizando tornozeleira eletrônica, foi encontrado trabalhando em uma madeireira em Mâncio Lima, após ser flagrado descumprindo as determinações da justiça ao se deslocar para áreas não autorizadas.

A ação policial teve como alvo um indivíduo que já possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas. O suspeito havia sido preso anteriormente no final do ano passado, quando foi encontrado com uma grande quantidade de entorpecentes no ramal do Havai, na região de Rodrigues Alves.

O suspeito foi detido sem oferecer resistência no momento em que estava exercendo suas atividades na madeireira. Em seguida, ele foi conduzido pela equipe policial para a Penitenciária Estadual Manoel Neri, localizada em Cruzeiro do Sul, onde ficará à disposição da justiça para responder pelos seus atos.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram