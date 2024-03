Um homem de 21 anos foi preso suspeito de matar o filho, um menino de apenas quatro anos, com golpes de martelo. O caso foi registrado na última quinta-feira (21), na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

A criança foi levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela mãe, mas chegou sem vida ao local. Em depoimento, a mulher disse que estava trabalhando no momento em que recebeu a ligação do pai do menino informou que a criança estava passando mal.

A mãe do menino retornou para casa e encontrou a criança com ferimentos no abdômen e cabeça. O pai fugiu do local, mas foi preso em flagrante momentos depois por por tortura qualificada, homicídio e tráfico de drogas.

No local do crime foram apreendidos um martelo, que estava no meio dos brinquedos da criança. Também foram encontradas maconha e uma balança de precisão.. O nome do suspeito não foi divulgado. As informações são do Correio 24 horas.

Por Carol Machado

