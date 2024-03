Um vídeo mostra na última sexta (22) uma cena de ciúme doentio que deu o que falar. Nas imagens, é possível ver o momento em que um homem, supostamente casado, está dançando forró com uma novinha em um bar.

De repente, a suposta esposa do garanhão chega no local armada com um facão e desfere golpes violentos no pescoço e no ombro da dançarina. Toda a ação é filmada por um espectador que estava se divertindo com a dança proibida antes de a tragédia acontecer.

A Polícia Militar teria sido acionada para atender a ocorrência e a criminosa teria sido presa e levada para uma delegacia. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde para que pudesse receber atendimento médico.

Confira o vídeo:

Por CM7

