Neste domingo, 24, o senador Alan Rick e o prefeito César Andrade entregaram o sistema de abastecimento de água em mais uma comunidade rural de Porto Walter, instalado com emenda do parlamentar. Desta vez, mais de 80 famílias que vivem na comunidade Restinga foram contempladas.

Dona Maria Rodrigues mora na região há 42 anos e falou da felicidade de ter água na torneira. “Moro desde os 7 anos aqui. Hoje tenho 49. Carreguei muita água do rio e agora tô é com duas torneiras em casa e já ganhei até um chuveiro. Tô muito feliz!” – disse sorridente.

Rosiqueli Ferreira contou que facilitou muito os afazeres domésticos. “Antes era muito ruim. Agora dá mais de fazer as coisas de casa. Melhorou muito.” – relatou.

Alan Rick destacou que o mesmo sistema que conta com captação de água de poço, caixa de armazenagem e bombas de distribuição já foi instalado na comunidade Lindalvos e, em breve, será na comunidade Mororó 2. “O investimento para ampliar esse acesso a água potável nessas comunidades foi de R$ 650 mil. Ao todo, já destinamos mais de R$ 6,5 milhões e a prefeitura tem aplicado na saúde, na educação, nas atividades para a juventude. Esse ano, nosso mandato apoiará a prefeitura, por exemplo, com a ampliação do CRAS, custeio da assistência social, pavimentação de ruas, ações de saúde.” – pontuou o senador.

“Agradeço o carinho do senador Alan Rick com o nosso município. Esse povo aqui precisa muito, é um dos bairros mais carentes e precisa muito de investimento. Graças a Deus temos conseguido trazê-los, agora foi esse sistema de abastecimento com emenda do senador e o próximo objetivo é a pavimentação.” – declarou o prefeito César Andrade.

O senador e o prefeito também visitaram a Unidade de Saúde Esthephan Barbary, construída e equipada com emenda de Alan Rick, onde ocorreu um mutirão de saúde. Visitaram ainda a Escola Municipal de Ensino Médio Manoel Moreira Pinheiro, reformada com recursos enviados pelo senador.

Assessoria

