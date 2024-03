O avião com os apontados como supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco — os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa — pousou em Brasília por volta das 16h deste domingo (24). Os três foram presos nesta manhã, no Rio de Janeiro, e vão passar a noite na penitenciária federal da capital do país.

Os investigados devem seguir nesta segunda-feira (25) para as unidades de segurança máxima de Porto Velho (RO) e de Campo Grande (MS). As autoridades de segurança ainda não informaram para qual presídio cada investigado será transferido.

