Neste sábado (23), o município de Jordão, no interior do Acre, voltou a enfrentar a cheia do Rio Tarauacá após 12 horas de chuvas intensas. O nível do rio subiu rapidamente, alcançando 7,54 metros, superando a cota de transbordamento de 7 metros e afetando inúmeras casas.

Um vídeo compartilhado por Kézio Araújo revela a situação crítica do município, com águas invadindo ruas e residências. A Defesa Civil está em alerta devido aos impactos causados pelas enchentes.

As áreas mais baixas, como os bairros Kaxinawá e Assuero Sales, foram as primeiras a serem atingidas, resultando em dezenas de famílias desabrigadas. Cerca de 100 pessoas já buscaram abrigo nos locais disponibilizados pela prefeitura, enquanto a água alcançou até mesmo o entorno do Hospital Geral Dr. Márcio Rogério Camargo, aumentando a complexidade da situação.

Esta não é a primeira vez que Jordão enfrenta uma calamidade desse tipo. Recentemente, durante a pior cheia da história do município, mais de 1.700 pessoas ficaram desabrigadas e mais de 2.000 foram desalojadas. Ao todo, mais de 3.700 pessoas precisaram deixar suas casas devido às condições adversas.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram