O governo do Acre por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) está presente no município de Jordão dando suporte as famílias atingidas pela elevação do nível do Rio Jordão neste sábado, 23.

De acordo com as informações repassadas pelo comandante do Corpo de Bombeiros, Cel. Charles Santos, o nível do Rio estava em 7,67m às 15h, já tendo ultrapassado a cota de transbordo 7,5m. Sendo a maior cota histórica 9,55m.

Durante as ações de suporte, 605 pessoas foram atendidas, sendo 143 famílias dos quatro bairros afetados: Centro, Bairro Alfredo Suero Sales, Bairro Bananal e Bairro Kaxinawá.

A enchente atingiu o Rio Tarauacá, Rio Jordão, Rio Douro, Igarapé São João, Igarapé Arara, Igarapé Pará e Igarapé Santa Cruz.

Com a ultrapassagem da cota de transbordo, 62 famílias estão desabrigadas, 81 famílias desalojadas. Sendo 282 pessoas desabrigadas e 324 pessoas desalojadas.

E para dar assistência, foram montados três abrigos públicos nas escolas Bernardo Abdon, Jairo de Figueiredo e Creche Criança Feliz.

“O trabalho de suporte aos atingidos, está sendo realizado pelo governo do Estado por meio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil em parceria com a prefeitura do município de Jordão”, destacou Cel. Charles Santos.

Fhaidy Acosta Agência de Noticias do Acre

