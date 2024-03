A Prova do Anjo mais demorada do BBB 2024 chegou ao fim neste sábado (23) e consagrou Giovanna Pitel com o colar do anjo, a imunidade para o próximo paredão e a chance de rever a família no Almoço do Anjo.

Após sorteio ao vivo no Globoplay, onde todos os brothers participaram, assim ficou a ordem para a dinâmica patrocinada pela Engov: 1. Isabelle 2. Leidy Elin 3. Beatriz 4. Lucas Henrique 5. Matteus 6. Davi 7. MC Bin Laden 8. Fernanda 9. Pitel 10. Alane.

Tadeu Schmidt explicou a dinâmica para a Prova do Anjo. Disputada em três etapas, eles jogaram um de cada vez. O participante tinha que apertar um botão no início da prova para acionar o cronômetro. No primeiro ambiente, eles montaram um quebra-cabeças.

No segundo ambiente, cada um precisava encontrar três latinhas e colocá-las no expositor amarelo. No terceiro ambiente, a meta era quatro garrafinhas para colocar no expositor azul.

Giovanna Pitel fez toda a prova no menor tempo e faturou o colar do Anjo. Contudo, conforme dinâmica da semana, o participante em questão não terá a chance de imunizar na formação do paredão.

A Prova do Anjo ficou marcada longo no início. Isabelle arrebentou detalhes da dinâmica ao longo do percurso e a produção paralisou os trabalhos por mais de uma hora para reparos no circuito.

Almoço do Anjo e Castigo do Monstro são definidos

Para a continuidade do jogo, Tadeu Schmidt pediu três convidados para o almoço e dois nomes para o castigo do monstro desta semana.

A sister escolheu Fernanda, Giovanna Lima e Leidy Elin para o almoço. O castigo, uma rainha e um bobo da corte, ficou com a dupla Isabelle e Matteus.

Por Terra

