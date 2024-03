Ex-ator com presença nas tramas da TV Globo “Eta Mundo Bom” e “Liberdade Liberdade”, além de “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”, da Record, Thiago Baldini foi preso três vezes, tem vivido em situação de rua e pedido ajuda financeira.

Ele, que em 2018 relatou que sofria com depressão e passou por uma crise financeira, teve que sobreviver nas ruas de Vilhena (RO). “Eu tinha carro, dinheiro, frequentava os melhores restaurantes, viajava por todos os países, os melhores hotéis… Eu tinha a melhor profissão! Mas estão fechando as portas na minha cara”, contou na ocasião.

Em 2019, recebeu um convite para fazer parte da equipe de João Kléber, mas voltou a ficar deprimido por conta da morte de sua esposa. No ano seguinte, ele recebeu assistência de uma paróquia de Brasília, mas foi preso após roubar o celular do padre. Em 2022, foi detido novamente após ser denunciado por um funcionário de loja que o denunciou por não pagar pelo serviço de reparo de um aparelho.

Recentemente, ele foi preso pela terceira vez por ameaçar funcionários em uma lanchonete de Campo Grande (MS), desacatar policiais e quebrar uma cadeira com chutes. “Continuo na mesma, as pessoas não são muito boas, ninguém me dá trabalho, me chamam de vagabundo, às vezes alguém me ajuda”, afirmou em entrevista ao programa “Cidade Alerta”, da Record.

por Caique Lima –

