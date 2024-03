Uma enguia entrou no ânus de um homem e foi removida viva do estômago do paciente de 34 anos. O caso foi registrado na quarta-feira (20/03), no Vietnã. As informações são do Ric.com.br.

A enguia viva de 30 cm foi removida após o homem procurar atendimento médico ao sentir dores abdominais. O raio-x revelou que o homem tinha um corpo estranho alojado no abdômen.

O homem teve perfuração intestinal e peritonite e foi submetido a uma cirurgia para remover o corpo estranho. Quando os cirurgiões abriram o abdômen do paciente, ficaram surpresos ao ver a enguia ainda viva.

A operação ocorreu sem problemas o paciente foi mantido no hospital para observação. Quando questionado sobre como a enguia poderia ter ido parar em sua barriga, o homem não soube responder. Os médicos acreditam que a enguia entrou pelo ânus, deslizou pelo cólon e de alguma forma entrou no estômago.

