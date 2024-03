Na tarde desta sexta-feira, dia 22, um carro colidiu com um poste no km16 da AC-10, estrada de Porto Acre. De acordo com relatos, o motorista perdeu o controle do veículo, resultando na colisão.

Apesar do impacto, o ocupante do carro escapou com ferimentos leves, sendo um susto para todos os envolvidos. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas exatas do ocorrido.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

