As famílias residentes nos bairros Eugênio Areal e Polo Agroflorestal vêm sofrendo há mais de 30 dias com constantes quedas de energia. Segundo eles, já procuraram o escritório da Energisa no município, mas ninguém se prontificou a resolver o problema.

Por este motivo, decidiram procurar o Ministério Público e denunciar a situação. Um dos moradores afirmou que seus eletrodomésticos estão apresentando defeitos e outros chegaram a queimar em decorrência das quedas de energia. Outro relato que chamou a atenção foi o de uma mãe de um recém-nascido que necessita de cuidados especiais e sofre com a escuridão todas as noites.

Outra situação enfrentada pelos moradores, segundo eles, é que a rede de energia dos bairros está interligada com a dos ramais Linha Seca, o que prejudica ainda mais o fornecimento devido à queda de árvores na rede na zona rural.

Nossa reportagem tentou entrar em contato via telefone com o escritório da empresa em Sena Madureira, mas não obtivemos sucesso.

O espaço fica aberto caso a empresa Energisa queira se pronunciar sobre o conteúdo da matéria. Contato com a redação: (99967) 8096, das 7h às 23h.

Por AcreOnline.net

