Diferentemente do seu aniversário ou do Dia da Independência, que têm a cortesia de se fixar em uma data, a Páscoa joga um jogo de esconde-esconde celestial a cada ano. O motivo? Tudo se trata de sincronizar com o cosmos, ou mais especificamente, as fases da lua e o equinócio de primavera no hemisfério norte.

Lá em 325, os grandes nomes no Concílio Ecumênico de Niceia tiveram um momento de iluminação. Eles decidiram que a Páscoa deveria cair no domingo logo após a primeira lua cheia após o equinócio de primavera. Por quê? Porque acredita-se que foi quando Jesus teve sua última ceia com os apóstolos, coincidindo com a Páscoa judaica. Essa decisão, influenciada pela Igreja de Alexandria e consolidada por Dionísio, o Exíguo, em 525, delimitou uma janela de 35 dias para as celebrações da Páscoa, flutuando entre 22 de março e 25 de abril.

Agora, não vamos esquecer da semana de montanha-russa que antecede o Domingo de Páscoa, famosamente conhecida como Semana Santa. Ela começa com o Domingo de Ramos, comemorando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, Segunda-feira Santa, Jesus desempenha o papel de um antigo Marie Kondo, arrumando o Templo de Jerusalém ao mostrar a porta para alguns comerciantes não tão santos.

Até a Terça-feira Santa, as coisas ficam um tanto tensas quando Jesus revela a bomba sobre um traidor no grupo. Avançamos para a Quarta-feira Santa, e Judas Iscariotes, em um momento nada brilhante, troca Jesus por meras trinta moedas de prata. Então chega a Quinta-feira Santa, uma noite de drama em que Jesus, após a última ceia, é preso, preparando o cenário para os eventos angustiantes da Sexta-feira Santa. Esse dia é o clímax da semana, onde Jesus, numa reviravolta trágica, é crucificado no Monte Gólgota, cumprindo o que é visto como um plano divino.

Mas a história não termina nessa nota sombria. O Sábado Santo é um dia de reflexão, lamentando a perda de Jesus e aguardando a reviravolta na história. Finalmente, o Domingo de Páscoa chega com estrondo, celebrando a ressurreição de Jesus e seu retorno aos céus, marcando um final vitorioso para uma semana de profunda significância religiosa.

Então, aí está, um passeio turbulento pelos porquês e comos das datas flutuantes da Páscoa e os momentos cruciais da Semana Santa.

Por Lucas Rabello

