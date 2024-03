Na última quinta-feira (21), um homem ainda não identificado foi filmado cortando os pulsos com uma faca próximo à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) na cidade de Rio Branco.

De acordo com informações que circulam em alguns grupos de WhatsApp, o fato teria ocorrido por volta das 15 horas do mesmo dia. Os motivos que levaram esse senhor a tentar cometer suicídio ainda não foram revelados. A vítima do ocorrido foi socorrida e, segundo informações, levada ao pronto-socorro da capital.

Por AcreOnline.net

