O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), iniciou na madrugada desta sexta-feira, 22, a transferência dos sobreviventes da queda de um avião em Manoel Urbano ocorrida na segunda-feira, 18, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus. A primeira paciente a ser transferida foi Amélia Marques Rocha.

O CTQ é referência em assistência a queimados de alta complexidade do Amazonas e também irá receber Valdir Roney de Souza Mendes (piloto do avião), e Mateus Jeferson Fonte. A previsão é de que eles sejam transferidos ainda nesta sexta, 22, e no sábado, 23, respectivamente.



O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, acompanhou a transferência da primeira paciente e destacou o trabalho realizado pelas equipes de Saúde do Acre, bem como agradeceu a Saúde do Amazonas.

“Iniciamos a madrugada do dia 22, conforme a determinação do governador Gladson Cameli, a remoção dos três pacientes queimados, vítimas do acidente de avião. Os pacientes serão removidos para Manaus, onde estarão dentro de um centro de grandes queimados para garantir a melhor assistência. Ofereço aqui o agradecimento a todos que participaram dessa regulação, dessa logística e dessa transferência, assim como o governo de Manaus que irá receber os nossos três pacientes e que irá garantir dessa forma o melhor tratamento para todos eles”, destacou Pascoal.

Desde que tomou conhecimento do acidente, o governo do Acre iniciou uma força-tarefa para prestar todo o apoio possível aos sobreviventes. Os pacientes foram atendidos inicialmente na unidade Mista de Manoel Urbano – onde ainda segue internada a jovem Deonicilia Salomão Kalisto Kaxinawa.

Os outros cinco foram encaminhados para o Pronto-Socorro da capital. Com a transferência dos primeiros pacientes a Manaus, continuam sob cuidados da unidade os pacientes Suanne Camelo, que está em estado gravíssimo na UTI e devido ao seu delicado estado de saúde não pode ser transferida no momento; e Bruno Fernando dos Santos, que segue estável em internação na enfermaria do PS.

Conforme nota oficial divulgada pelo governo do Estado, o avião de pequeno porte, modelo Cessna Skylane, caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, em uma área de difícil acesso. As informações foram confirmadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e Polícia Militar. O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino a Santa Rosa do Purus. O empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega não sobreviveu.

Por Agnes Cavalcante -Agência de Notícias do Acre

Foto: Izabelle Farias/Sesacre

