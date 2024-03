O governo do Estado sancionou uma lei que autoriza a doação de terrenos ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), para a construção de moradias populares, por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida. O decreto é assinado pela governadora em exercício, Mailza Assis, e foi publicado na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 22.

Os imóveis estão localizados no bairro Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. Ao todo, são 401 lotes de terra disponibilizados à União para a execução da obra, prevista para ser iniciada ainda neste ano.

As empresas interessadas na construção dos empreendimentos já foram selecionadas no edital de chamamento público da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) e, na fase atual do processo, estão sob análise da Caixa Econômica Federal, responsável pela aprovação dos projetos de engenharia e escolha das construtoras.

“A expectativa é muito grande para iniciarmos a construção dessas novas casas na Cidade do Povo. São modelos de 42 metros quadrados, com dois quartos, sala e cozinha. A estimativa é que essas unidades estejam prontas em até dois anos e beneficiem mais de 400 famílias”, declarou o gestor da Sehurb, Egleuson Araújo.

Durante a primeira seleção do programa, em novembro de 2023, o Acre foi contemplado com 1.616 unidades habitacionais, que serão erguidas na capital, em Cruzeiro do Sul e Xapuri. Com investimento estimado em R$ 220 milhões, a maior parte das casas será construída pelo governo estadual.

Wesley Moraes Agência de Noticias do Acre

Imagem: Sehurb

