Na noite da última quinta-feira, 21, o governador Gladson Cameli anunciou, por meio das redes sociais, a antecipação do pagamento dos servidores públicos referente ao mês de março. Mais de 50 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado serão beneficiados com a disponibilidade de seus proventos já no próximo dia 27, quarta-feira.

A iniciativa não apenas assegura o bem-estar dos funcionários públicos, mas também visa dinamizar a economia local. Estima-se que essa antecipação representará uma injeção financeira superior a R$ 300 milhões até o final do mês, fortalecendo o mercado e os negócios no estado.

Essa ação reforça o compromisso do governo em proporcionar agilidade e previsibilidade aos servidores, evidenciando a prioridade em garantir condições favoráveis para o funcionalismo estadual

Por Consuela Araújo- Agência de Notícias do Acre

